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Прокуратура требует выплатить 2,5 млн рублей подростку, пострадавшему в ДТП в Парголово
Сегодня, 11:20
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Прокуратура требует выплатить 2,5 млн рублей подростку, пострадавшему в ДТП в Парголово

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В результате аварии мальчик получил множественные закрытые переломы голени, ему понадобилось хирургическое вмешательство.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по обращению матери ребенка, пострадавшего в ДТП. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 22 мая. 

В мае прошлого года на улице Федора Абрамова в Парголово водитель автомобиля Ford Kuga сбил подростка, который переходил дорогу. В результате аварии мальчик получил множественные закрытые переломы голени, ему понадобилось хирургическое вмешательство. После случившегося пострадавший проходил долгую реабилитацию, родители приобрели инвалидную коляску. Он продолжает проходить восстановление дома. 

Водитель машины привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). А вопрос о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда разрешен не был.

Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием о взыскании с водителя компенсации морального вреда в размере 2,5 млн рублей. Сейчас заявление находится на рассмотрении.

Ранее на Piter.TV: пожилая петербурженка получит 450 тыс. рублей компенсации за перелом бедра на гололеде. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: дтп, компенсация, прокуратура, улица федора абрамова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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