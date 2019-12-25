Пожилая петербурженка получит 450 тыс. рублей компенсации за перелом бедра на гололеде

Проверка прокуратуры показала, что падение произошло из-за плохой уборки территории со стороны ООО "ЖКС №1 Калининского района".

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению 70-летней местной жительницы. В феврале прошлого года пенсионерка поскользнулась на тротуаре на улице Черкасова, он был не очищен и не обработан, сообщили в надзорном ведомстве.

В результате падения пожилая женщина получила перелом бедра. Пострадавшая проходила длительное лечение и реабилитацию. Проверка прокуратуры показала, что падение произошло из-за плохой уборки территории со стороны ООО "ЖКС №1 Калининского района".

Прокурор обратился с иском в суд о взыскании в пользу пенсионерки компенсации морального вреда. Требования прокуратуры удовлетворены, она получит 450 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в пользу девочки, которая сломала руку на детской площадке на Васильевском острове, взыскали 300 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV