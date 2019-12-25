В пользу девочки, которая сломала руку на детской площадке на Васильевском острове, взыскали 300 тыс. рублей

Выяснилось, что воспитатель оставила ребенка без присмотра.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о защите прав детей. В мак 2022 года девочка получила телесные повреждения во время прогулки на спортивной площадке в детском саду, а именно – перелом руки, сообщили в надзорном ведомстве.

Выяснилось, что воспитатель оставила ребенка без присмотра. После случившегося девочка стала бояться посещения детского сада, родители пошли с ней к психологу.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к дошкольному учреждению о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Требования удовлетворены. Но ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в вышестоящий суд.

В судебном заседании апелляционная инстанция Петербургского городского суда поддержала позицию представителя прокуратуры города, признав законными и обоснованными заявленные требования. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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Фото: Piter.TV