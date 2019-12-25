Шестимесячный мальчик из Адмиралтейского района получил травмы головы

В Адмиралтейском районе Петербурга младенец получил травмы головы. Малыша госпитализировали.
По информации АН "Оперативное прикрытие", шестимесячного мальчика доставили в детскую больницу имени Раухфуса из квартиры на Верейской улице 6 мая. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом левой теменной кости, гематому теменной области слева. Состояние грудничка оценили как средней степени тяжести.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства получения травм.
Ранее мы рассказывали о том, что полуторагодовалый малыш скончался в больнице после падения из окна четвертого этажа на Воскресенской набережной. Предварительно, мальчик по недосмотру матери забрался с детского стульчика на подоконник и выпал.
Фото: Piter.TV
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