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Пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных откроют на Садовой улице
Сегодня, 16:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных откроют на Садовой улице

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Эта мера поддержки предусмотрена для различных категорий семей, в том числе многодетных, студенческих и малообеспеченных.

В Адмиралтейском районе Петербурга 30 мая откроется пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных в возрасте до 1,5 лет.

По данным районной администрации пункт проката откроется на Садовой улице, д. 55-57. Открытие приурочено к Международному дню защиты детей.

Эта мера поддержки предусмотрена для различных категорий семей, в том числе многодетных, студенческих и малообеспеченных.

Новая мера социальной поддержки будет способствовать улучшению семейной жизни, облегчению воспитания детей, поможет сэкономить семейный бюджет и будет способствовать повышению уровня рождаемости.

Администрация Адмиралтейского района

В мероприятии примут участие Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов, врио главы администрации Адмиралтейского района Дмитрий Вакушин.

Фото: unsplash (Aditya Romansa)

Теги: день защиты детей, дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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