Пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных откроют на Садовой улице

В Адмиралтейском районе Петербурга 30 мая откроется пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных в возрасте до 1,5 лет.
По данным районной администрации пункт проката откроется на Садовой улице, д. 55-57. Открытие приурочено к Международному дню защиты детей.
Эта мера поддержки предусмотрена для различных категорий семей, в том числе многодетных, студенческих и малообеспеченных.
Новая мера социальной поддержки будет способствовать улучшению семейной жизни, облегчению воспитания детей, поможет сэкономить семейный бюджет и будет способствовать повышению уровня рождаемости.
Администрация Адмиралтейского района
В мероприятии примут участие Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов, врио главы администрации Адмиралтейского района Дмитрий Вакушин.
Фото: unsplash (Aditya Romansa)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все