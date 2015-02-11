Пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных откроют на Садовой улице

Эта мера поддержки предусмотрена для различных категорий семей, в том числе многодетных, студенческих и малообеспеченных.

В Адмиралтейском районе Петербурга 30 мая откроется пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных в возрасте до 1,5 лет.

По данным районной администрации пункт проката откроется на Садовой улице, д. 55-57. Открытие приурочено к Международному дню защиты детей.

Эта мера поддержки предусмотрена для различных категорий семей, в том числе многодетных, студенческих и малообеспеченных.

Новая мера социальной поддержки будет способствовать улучшению семейной жизни, облегчению воспитания детей, поможет сэкономить семейный бюджет и будет способствовать повышению уровня рождаемости. Администрация Адмиралтейского района

В мероприятии примут участие Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов, врио главы администрации Адмиралтейского района Дмитрий Вакушин.

Фото: unsplash (Aditya Romansa)