Стало известно, как будет выглядеть сцена "Алых парусов"

Отличительной чертой конструкции станут мультимедийные экраны общей площадью 1000 кв.м.

Подготовка к одному из самых грандиозных праздников Петербурга, известному как "Алые паруса", уже идет полным ходом. На Дворцовой площади активно ведутся работы по установке сцены для предстоящего события.

Высота сценического комплекса составит 23 метра, а ширина рабочей поверхности - 56 метров. Отличительной чертой конструкции станут мультимедийные экраны общей площадью 1000 кв.м.

Руководитель конструкторского отдела Егор Горюнов подчеркнул, что при проектировании учитывались климатические особенности Северной столицы. Сцена способна выдерживать ветровую нагрузку до 17 м/с. Для её создания использовано более 3 тонн металла, а общий вес декораций достигает 10 тонн.

Художник концертной части праздника Николай Орлов отметил, что в этом году сценический комплекс отличается уникальной конструкцией и дизайном. Впервые будет применено волнообразное нелинейное расположение видеоэкранов, что придаст сцене сходство с деревом – с кроной, стволом и корнями. Это подчеркнет режиссерскую интерпретацию темы "Семья".

Ранее мы сообщили о том, что стало известно, как будет работать общественный транспорт в праздник "Алые паруса".

Фото: Piter.TV