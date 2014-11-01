Стало известно, как будет работать общественный транспорт в праздник "Алые паруса"

Поезда в метро будут курсировать с интервалом до 7 минут.

Петербуржцам рассказали, как будет работать общественный транспорт в праздник "Алые паруса". В ночь на 29 июня городской метрополитен, автобусы, трамваи и троллейбусы будут курсировать круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Движение поездов в метро будет осуществляться с интервалом до 7 минут. Кроме того, автобусы №№ 2, 4, 74, 193, 239, 271 будут курсировать с интервалом до 30 минут. Будет организована работа троллейбусов №№ 23 и 46. В праздник будет перевозить выпускников трамвай № 55.

Ранее мы писали, что в Петербурге состоялась первая репетиция "Алых парусов".

Фото: Piter.tv