В Петербурге состоялась первая репетиция "Алых парусов"

В связи с репетицией изменился график разводки мостов.

В Петербурге ночью с 12 на 13 июня прошла первая репетиция праздника выпускников "Алые паруса".

Из-за подготовки к "Алым парусам" изменился график разводки Дворцового и Троицкого мостов. Первый открылся с 21:35 до 02:50 и с 03:10 до 04:55, а второй – с 21:35 до 04:50. Остальные переправы разводились согласно графику.

Кроме того, напомним, что в ночь на 13 июня Дворцовый мост перестанет быть доступным для водителей и пешеходов с 22:05 до 02:40, Троицкий – с 22:05 до 02:15, Благовещенский – с 02:00 до 02:30.

Праздник школьников состоится в 2024 году 28 июня. В рамках его репетиции также зажгут факелы Ростральных колонн – ночью с 27 на 28 июня в 21:00-04:00.

Ключевой темой "Алых парусов" станет "Год семьи, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным". На проведение мероприятия из бюджета Петербурга выделят 34,9 млн рублей.

Видео, фото: Telegram / Санкт-Петербург online | Saintpgo