На репетиции "Алых парусов" зажгут Ростральные колонны

Огонь будет полыхать в ночь с 8 на 9 июня с 22:00 до 03:00, ночью с 27 на 28 июня в 21:00-04:00.

В рамках подготовки к проведению праздника петербургских школьников "Алые паруса" на время репетиции телевизионной съемки зажгут факелы Ростральных колонн. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Огонь будет полыхать в ночь с 8 на 9 июня с 22:00 до 03:00, ночью с 27 на 28 июня в 21:00-04:00.

Горение будет осуществляться с технологическими перерывами. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Напомним, "Алые паруса" в 2024 году состоятся 28 июня. Ключевой темой праздника станет "Год семьи, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным". На его проведение Петербург выделил 34,9 млн рублей.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга