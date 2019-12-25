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На репетиции "Алых парусов" зажгут Ростральные колонны
Сегодня, 13:59
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На репетиции "Алых парусов" зажгут Ростральные колонны

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Огонь будет полыхать в ночь с 8 на 9 июня с 22:00 до 03:00, ночью с 27 на 28 июня в 21:00-04:00.

В рамках подготовки к проведению праздника петербургских школьников "Алые паруса" на время репетиции телевизионной съемки зажгут факелы Ростральных колонн. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Огонь будет полыхать в ночь с 8 на 9 июня с 22:00 до 03:00, ночью с 27 на 28 июня в 21:00-04:00.

Горение будет осуществляться с технологическими перерывами.

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Напомним, "Алые паруса" в 2024 году состоятся 28 июня. Ключевой темой праздника станет "Год семьи, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным". На его проведение Петербург выделил 34,9 млн рублей.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Теги: алые паруса, ростральные колонны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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