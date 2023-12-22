Петербург выделил на "Алые паруса" 34,9 млн рублей

"Алые паруса" пройдут 28 июня. Ключевой темой станет "Год семьи".

Власти Петербурга выделят на проведение "Алых парусов" 34,9 млн рублей. Соответствующее постановление Правительства Санкт‑Петербурга подписал глава города.

Праздник олицетворяет торжественное начало нового этапа в жизни. В этом году на концерте выступят известные исполнители и музыканты. Кроме того, на празднике пройдет светопиротехническое шоу. В акватории Невы выпускники школ увидят кораблик, который символизирует прекрасное будущее.

"Алые паруса" пройдут 28 июня. Ключевой темой станет "Год семьи", объявленный президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее мы писали, что финалисты чемпионата "Профессионалы" в Петербурге смогут посетить "Алые паруса".

Фото: Piter.tv