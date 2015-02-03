Финалисты чемпионата "Профессионалы" в Петербурге смогут посетить "Алые паруса"

На мероприятие финалистов пригласил губернатор Александр Беглов.

Участники финала чемпионата "Профессионалы", который проходил в Петербурге с 24 по 28 ноября, смогут посетить праздник выпускников "Алые паруса" в следующем году. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

На мероприятие финалистов пригласил губернатор Александр Беглов во время встречи представителей ведущих корпораций, предприятий и бизнеса России.

Отвечая на вопрос одного из финалистов, могут ли они [финалисты чемпионата "Профессионалы"] попасть на "Алые паруса", глава города пригласил на этот праздник выпускников всех участников финала. Пресс-служба Смольного

Отметим, что церемония закрытия чемпионата прошла в СК "Юбилейный". В ней принимали участие градоначальник и заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Каждый год на рабочую профессию поступают 1,2 млн человек. Это большие цифры. Такая команда способна вывести нашу страну на передовые позиции. Татьяна Голикова, заместитель председателя Правительства РФ

Кроме того, Татьяна Голикова напомнила, что в чемпионате участвовали представители 11 стран, и он проводился в России впервые.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге возрождают традиции профессионального образования.

Фото: Телеграм / Кирилл Соловейчик