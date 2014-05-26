В Петербурге возрождают традиции профессионального образования

За 2022 год число занятых в промышленности увеличилось почти на 30 тыс. человек.

Во вторник, 28 ноября, на объединенном пленарном заседании в рамках финала чемпионата "Профессионалы" и IX Всероссийского форума "Национальная система квалификации России" в Петербурге губернатор Александр Беглов заявил, что город возрождает традиции профессионального образования. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По словам градоначальника, в Северной столице каждый месяц создают тысячи новых рабочих мест, из-за чего появляется высокая потребность в кадрах, в 70% случаев – в рабочих и специалистах среднего звена.

За 2022 год число занятых в промышленности увеличилось почти на 30 тыс. человек, и это – самый большой прирост за последние 10 лет. Спрос возник на станочников, сварщиков и электромонтажников. Дефицит восполняют увеличением объемов подготовки молодых рабочих.

Сегодня колледжи вместе с предприятиями формируют образовательно-производственные кластеры в судо- и машиностроении, легкой промышленности. На очереди – фармацевтика и электронная промышленность.

Мы создали цифровую платформу, на которой начали собирать информацию с двух сторон: со стороны работодателя и со стороны системы образования. Сегодня на платформе зарегистрировано уже около 300 предприятий и больше 40 колледжей. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова напомнила, что президент РФ Владимир Путин поручил подготовить к 2030 году 2 миллиона трудовых ресурсов. По ее словам, финал чемпионата "Профессионалы" в Петербурге не случайно объединен с форумом "Российский промышленник".

Ранее мы уже рассказывали о том, что ГК "Росатом" предложит стажировки победителям чемпионата "Профессионалы". По словам заместителя генерального директора компании Татьяны Терентьевой, до 2030 года "Росатому" понадобятся 300 тыс. сотрудников в разных направлениях, и именно поэтому корпорация будет взаимодействовать с образовательными учреждениями.

Фото: Смольный