В Петербурге "Росатом" пригласит на стажировки победителей чемпионата "Профессионалы"

В ходе состязания участники решают реальные задачи, оценят результаты более чем 30 экспертов.

Государственная корпорация "Росатом" предоставит победителям чемпионата "Профессионалы" стажировки в Петербурге. Об этом 25 ноября пишет ТАСС, ссылаясь на заместителя генерального директора ГК "Росатом" Татьяну Терентьеву.

Татьяна Терентьева отметила, что "Росатом" сотрудничает с Министерством просвещения РФ, а все задания к чемпионату готовили с индустриальными партнерами. В ходе состязания участники решают реальные задачи, оценят результаты более чем 30 экспертов.

Более того, для победителей мы предлагаем возможность стажировки в первую очередь в тех компетенциях, которые нам интересны – это в основном в области промышленности и индустрии. Татьяна Терентьева, заместитель генерального директора ГК "Росатом"

До 2030 года "Росатому" понадобятся 300 тыс. сотрудников в разных направлениях, и именно поэтому корпорация будет взаимодействовать с образовательными учреждениями.

Кроме того, о работе со студентами учреждений среднего профессионального образования сообщил и заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО "РЖД" Александр Збарский.

Мы открыты для сотрудничества с каждой образовательной организацией, даже если нет сейчас обучения по железнодорожным профессиям, то давайте сейчас воспользуемся этой площадкой и будем совместно обсуждать, что мы можем сделать. Потому что компания готова развивать инфраструктуру, передавать образовательные методики. Александр Збарский, заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО "РЖД"

Отметим, что чемпионат "Профессионалы" проходит в петербургском "Экспофоруме" с 24 по 28 ноября. Участниками стали учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники.

Ранее мы рассказывали о том, что "Росатом" намерен выпускать комплектующие для самолетов, лишенных поставок.

Фото: Телеграм / Росатом