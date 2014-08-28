"Росатом" намерен выпускать комплектующие для самолётов, лишённых поставок: мнение экспертов

Тестирование деталей уже идёт.

"Росатом" заявил о своём плане на выпуск комплектующих для самолётов, которые остались в эксплуатации в РФ, но не могут поддерживаться в должном состоянии из-за отсутствия поставок. Прежде всего, корпорация намерен заняться водяными и воздушными фильтрами, металлическими, композитными, резинотехническими изделиями, электронным оборудованием пассажирских салонов и т.д. Об этом пишут эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста подчеркнули, что получение талонов годности компонентов намечено на весну следующего года. Тестирование деталей уже идёт. Поскольку "Росатом" специализируется на высокотехнологичном машиностроении, он уже имеет все возможности стать серьезным конкурентом в этой сфере.

Учитывая меры по поддержанию ресурса, ремонту и замене более серьезных узлов и агрегатов импортного производства, можно сказать, что Россия вслед за Ираном сейчас создает независимую от Запада систему ремонта и обслуживания западной авиатехники. У Ирана в свое время это получилось при заметнее менее развитом машиностроении. У нас есть все основания ожидать, что одна из ведущих машиностроительных корпораций планеты справится с этой задачей не хуже. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее экспортёры высказались о приоритетных рынках.

Фото: Piter.TV