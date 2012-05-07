Экспортёры высказались о приоритетных рынках: мнение экспертов

Новые рынки осваиваются на ближнем зарубежье, в том числе, в Индии, Турции и КНР.

Российские экспортёры назвали наиболее приоритетные рынки. Рост показателей к концу 2023 года прогнозируется до 2,5-3%: это достигается за счёт открытия новых рынков ближнем зарубежье, в том числе, в Индии, Турции и КНР. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отметили, что сейчас необходимо отследить процесс перестройки логистики бизнеса, в случае которого указанные направления пока не освоены.

Но эта перестройка фактически идет сейчас, а знания о новых рынках растут по мере того, как предприниматели наращивают уже свои компетенции там. Это наращивание компетенций, к слову, само по себе требует усилий – как минимум в виде расходов на профильных специалистов, которых не так много во всех областях, от бизнес-аналитики до технического перевода. Telegram-канал "Мейстер"

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