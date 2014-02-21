Рестрикции ослабили в обмен на обещания честных президентских выборов в стране во второй половине следующего года.

США ослабляют санкции в отношении Венесуэлы. Американский разрешил операции с участием нефтегазового сектора страны, а также снял запрет на вторичную торговлю. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Как отмечают авторы поста, рестрикции ослабили в обмен на обещания честных президентских выборов в Венесуэле во второй половине следующего года. Кроме того, скоро голосование пройдёт и США, поэтому демократам необходимо предоставить дешёвое топливо для избирателей.

Ещё в 2022 году хватку ослабили для Каракаса, а в этом году – для Ирана. Этого не хватило, да и Иран скоро может выпасть из уравнения в случае эскалации ближневосточного конфликта, поэтому приходится и дальше обхаживать Венесуэлу...Венесуэле, разумеется, это выгодно: цены на нефть высокие, а до выборов еще далеко – обещать можно что угодно. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV