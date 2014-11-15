Россия и Китай подписали крупнейший контракт в сфере АПК: мнение экспертов

Телеграмеры отметили, что Россия поставляет в Китай большое количество сельхозпродукции, но текущий контракт можно назвать прорывом в данной сфере.

РФ и КНР заключили наиболее крупный контракт в сфере АПК. Поднебесная получит отправят 70 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных российских грузов в течение 12-ти лет. Сделка оценена в 2,5 трлн рублей, или приблизительно $25,7 млрд. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что Россия поставляет в Китай большое количество сельхозпродукции, но текущий контракт можно назвать прорывом в данной сфере. Подобное соглашение способно сдвинуть с мёртвой точки поставки российской пшеницы в КНР, уверены авторы поста.

Несмотря активно растущий товарооборот, в том числе в сфере АПК, эти поставки незначительны – в 2022 году туда отправилось лишь 30 тысяч тонн пшеницы. Дело в том, что китайский рынок для наших поставщиков пшеницы долгое время был закрыт и лишь с 2015 года КНР разрешил поставки из нескольких субъектов РФ, постепенно расширяя этот список. Соглашение может серьезно изменить эту ситуацию, ведь пшеницы у нас много, а Китай в год закупает порядка 12 млн тонн этих злаков. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: сайт Кремля (Сергей Карпухин, ТАСС)