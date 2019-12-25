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Эксперты прокомментировали слова Силуанова об адаптации РФ к санкциям
Сегодня, 12:09
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Эксперты прокомментировали слова Силуанова об адаптации РФ к санкциям

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Глава Минфина отметил, что теперь страна готова работать над преодолением рестрикций.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что экономика России адаптировалась к санкциям: теперь правительство страны будет работать над их преодолением. Высказывание прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты связывают слова Силуанова с тенденцией на осуществление экономического роста страны, который сможет стать по-настоящему серьёзным и фундаментальным по мере укрепления технологического суверенитета и уменьшения зависимости от поставщиков изделий и услуг из недружественных стран. Это поможет уменьшить инфляцию и замедлить рост цен на конечные российскую продукцию, уверены телеграмеры.

Дополнительным фактором преодоления санкций должен стать ввод в действие платежной системы БРИКС, запуск которой в тестовом режиме ожидается в течение ближайших 1-2 лет. Выражаясь техническим языком, это позволит создать отдельный контур денежного оборота. В итоге экономика стран БРИКС, включая Россию, практически перестанет быть уязвимой к попыткам "взлома" через действующую систему международной торговли и финансов, контролируемую США.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Латвия и Литва вытеснили Италию из числа крупнейших поставщиков вина в РФ.

Фото: Совет Федерации

Теги: мейстер, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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