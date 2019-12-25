Латвия и Литва вытеснили Италию из числа крупнейших поставщиков вина в РФ: мнение экспертов

Эксперты подчеркнули, что причины такого необычного на первый взгляд явления кроется в реэкспорте не только из Италии, а ещё из Испании, Германии и прочих традиционных винодельческих стран.

Латвия и Литва вытеснили Италию из списка самых крупных поставщиков вина в РФ. Теперь первая тройка состоит из Литвы, Грузии и Латвии. Об этом пишут авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты подчеркнули, что причины такого необычного на первый взгляд явления кроется в реэкспорте не только из Италии, а ещё из Испании, Германии и прочих традиционных винодельческих стран. Всего за первые 8 месяцев было экспортировано продукции почти на почти на $85 млн. По мнению телеграмеров, это стало лучшей за последнее время иллюстрацией того, что ни в одной стране бизнес сам по себе не исчезнет по идеологическим соображениям.

И эта особенность бизнеса − лучшее доказательство того, что здоровые люди есть везде, а идеологически мотивированные построения под барабаны однажды заканчиваются. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что США ввели санкции против двух компаний, перевозивших российскую нефть по цене выше установленного порога.

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