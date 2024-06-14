Исключения из правил: юрист Митрфонова объяснила, кто останется вне новых норм о стажерах

Правило не относится к государственным и муниципальным служащим.

С 1 марта 2027 года в российском законодательстве официально появится понятие "стажерство". Согласно новым нормам, каждому начинающему сотруднику будет назначен наставник, а трудовые права стажеров закрепят в Трудовом кодексе. При этом ряд категорий работников под действие этих правил не подпадёт, сообщила в беседе с 360.ru юрист в области трудового законодательства Валентина Митрофанова.

Так, нововведения не распространятся на государственных и муниципальных служащих, а также на специалистов, для которых прохождение стажировки предусмотрено в обязательном порядке.

Эксперт привела пример на базе транспортной отрасли: если в компанию устраивается водитель грузового транспорта, у которого есть нужные права, но при этом был длительный перерыв в работе либо вовсе отсутствует опыт по данной категории, Минтранс не вправе допустить его к исполнению обязанностей без обязательной стажировки. Такой же подход действует и на опасных производственных объектах, где порядок допуска к работе регламентируют отдельные инструкции.

По словам Митрофановой, изменения затронут только те виды стажировок, которые не отнесены законом к обязательным. В случаях, когда стажировка для определенной группы специалистов закреплена законодательно, ее проведение и условия по‑прежнему будут регулироваться специальными нормативными документами.

Ранее мы сообщали, что стажеры получат срочный трудовой договор сроком до шести месяцев и обязательное наставничество.

Фото: Piter.TV