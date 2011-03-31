Губернатор Петербурга попросил начальников пораньше отпустить с работы сотрудников 28 июня

В пятницу в городе на Неве пройдет праздник "Алые паруса". Часть улиц в центре перекроют.

В пятницу, 28 июня, в Петербурге пройдет праздник выпускников "Алые паруса". В связи с этим глава города попросил начальников организаций, расположенных в центре города, дать возможность сотрудникам уехать пораньше. Дело в том, что часть дорог будет перекрыта. Об этом градоначальник сообщил в своем tg-канале.

В связи с временными изменениями маршрутов движения просим руководителей организаций, расположенных в центре города, дать возможность сотрудникам уехать пораньше — домой, на дачу, за город — насладиться летними выходными. Губернатор Петербурга

Кроме того, 26 июня с водителей не будут взимать плату за проезд по ЗСД на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект — в обе стороны. Проезд будет бесплатным 28 июня с 14.00 часов до 2.00 ночи.

Ранее был опубликован график разводки мостов на "Алые паруса".

Фото: Piter.tv