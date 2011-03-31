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Губернатор Петербурга попросил начальников пораньше отпустить с работы сотрудников 28 июня
Сегодня, 9:17
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Губернатор Петербурга попросил начальников пораньше отпустить с работы сотрудников 28 июня

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В пятницу в городе на Неве пройдет праздник "Алые паруса". Часть улиц в центре перекроют.

В пятницу, 28 июня, в Петербурге пройдет праздник выпускников "Алые паруса". В связи с этим глава города попросил начальников организаций, расположенных в центре города, дать возможность сотрудникам уехать пораньше. Дело в том, что часть дорог будет перекрыта. Об этом градоначальник сообщил в своем tg-канале. 

В связи с временными изменениями маршрутов движения просим руководителей организаций, расположенных в центре города, дать возможность сотрудникам уехать пораньше — домой, на дачу, за город — насладиться летними выходными.

Губернатор Петербурга

Кроме того, 26 июня с водителей не будут взимать плату за проезд по ЗСД на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект — в обе стороны. Проезд будет бесплатным 28 июня с 14.00 часов до 2.00 ночи.

Ранее был опубликован график разводки мостов на "Алые паруса".

Фото: Piter.tv

Теги: алые паруса, дороги, работники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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