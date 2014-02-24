Опубликован график разводки мостов на "Алые паруса"

Для проведения генеральной репетиции в ночь с 27 на 28 июня разведение Троицкого моста запланировано на 20:45, после чего мост будет сведен в 07:40.

Опубликован график разведения мостов для генеральной репетиции и праздника выпускников "Алые паруса", который пройдет в Петербурге в пятницу, 28 июня. В связи с подготовкой к празднику изменилось расписание разведения Троицкого моста. В ночь на 26 и 27 июня мост будет разведен с 22:50 до 07:40, остальные мосты будут следовать обычному графику.

Для проведения генеральной репетиции в ночь с 27 на 28 июня разведение Троицкого моста запланировано на 20:45, после чего мост будет сведен в 07:40. Дворцовый мост будет разведен в 21:00, а затем вновь открыт в 02:50.

Во время самого мероприятия, в ночь с 28 на 29 июня, разведение мостов будет происходить следующим образом. Троицкий мост будет разведен с 12:10 28 июня до 20:00 29 июня, Дворцовый мост – с 23:20 28 июня до 02:00 29 июня. Остальные мосты разводиться не будут.

Ранее мы сообщили о том, что в день проведения "Алых парусов" в Петербурге не будут продавать алкоголь.

Фото: Piter.TV