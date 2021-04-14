Число мошенничеств в Петербурге увеличилось на 15%

Особенно популярны у злоумышленников звонки якобы от лица представителей государственных структур.

В ГУ МВД Санкт-Петербурга за 9 месяцев текущего года зафиксировали порядка 15,5 тыс. мошеннических преступлений. Как гласит статистика ведомства, это более чем на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Также в МВД рассказали о самых популярных схемах обмана. Сред них, например, ведение диалога от лица оператора сотовой связи, звонки и сообщения от "знакомых" и "представителей банка", отправка фиктивного QR-кода для оплаты покупок.

На днях в Петербурге обнародовали новую уловку: Мошенники придумали, как обманывать граждан, используя имя главы города. Они рассылают пенсионерам приглашение на видеоконференцию, где якобы участвует градоначальник. Вместе с сообщением приходит и ссылка, по которой просят перейти доверчивых граждан. Подобные схемы могут быть направлены на получение личной информации или финансовых данных пожилых людей. Необходимо быть внимательными и проверять подлинность любых официальных приглашений через надежные каналы связи. Пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Ранее мы сообщали о задержании курьера мошенников, которые обманом "вытянули" из пенсионерки 204 тыс. рублей.

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