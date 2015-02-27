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Задержан курьер мошенников, забравший у пожилой петербурженки 204 тыс. рублей
Сегодня, 9:39
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Задержан курьер мошенников, забравший у пожилой петербурженки 204 тыс. рублей

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители задержали жителя поселка Мичуринское, работавшего курьером мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Фрунзенского района 15 октября обратилась 86-летняя жительница дома 74 по Будапештской улице. Женщина заявила, что ей позвонил неизвестный и убедил сдать все деньги на проверку. После этого потерпевшей в квартиру пришел курьер, которому она передала 204 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Около дома 28к1 по улице Демьяна Бедного 21 октября по подозрению в совершении этого преступления задержали 20-летнего неработающего жителя Приозерского района. 

Ранее мы рассказывали о том, что женщина использовала таксиста для обмана пенсионерки в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенники, улица демьяна бедного
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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