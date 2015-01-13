Женщина использовала таксиста для обмана пенсионерки в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Вопрос об избрании меры пресечения пока решается.

В среду, 16 октября, в полицию Ломоносовского района Ленобласти поступило заявление от женщины о том, что ее 85-летнюю мать, живущую на Первомайской улице в деревне Лопухинка, обманули мошенники.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что потерпевшая поверила незнакомому человеку, который позвонил ей и сказал, что ее родственник попал в аварию, и отдала курьеру 220 000 рублей. Курьер затем уехал на машине "Лада Веста". Полицейские быстро определили личность водителя "Лады" – 42-летнего мужчины. Было установлено, что он получил заказ через приложение агрегатора такси и передал полученные от пенсионерки вещи, включая деньги, у дома 4/1 по улице Демьяна Бедного клиентке.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали эту клиентку: 22-летнюю безработную девушку, проживающую в этом доме. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Вопрос об избрании меры пресечения пока решается.