Задержан курьер мошенников, забравший почти млн рублей у двух пенсионерок

По данному факту было открыто уголовное производство по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Во вторник, 15 октября, 86-летняя жительница дома 74 по Будапештской улице обратилась в полицию, сообщив, что поверила звонку незнакомца и передала приехавшему к ней курьеру 204 000 рублей для якобы проведения проверки. В тот же день возле дома 23 корпус 1 по улице Будапештской полицейские задержали 18-летнего безработного молодого человека из дома 8 по Толубеевскому проезду по подозрению в совершении мошенничества.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый был заключен под стражу, и в ходе дальнейших следственных действий и оперативных мероприятий было установлено, что он причастен еще к одному аналогичному преступлению. Его жертвой стала 79-летняя пенсионерка, проживающая в доме 41 по проспекту Стачек. Женщина передала ему 730 000 рублей.

Подозреваемый продолжает находиться под стражей.