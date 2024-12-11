Во Всеволожске несовершеннолетняя передала мошенникам 7,6 миллиона рублей семейных сбережений

Преступники представились представителями крупного сотового оператора.

Правоохранительные органы начали расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере, жертвой которого стала 16-летняя жительница Всеволожска. Инцидент произошел на фоне действий злоумышленников, которые выдавали себя за сотрудников сотовой компании. Общая сумма похищенных средств составила 7,6 миллиона рублей. Подробности инцидента сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мошенники вышли на связь с подростком 17 января, представившись операторами мобильной связи. За три дня злоумышленники убедили девочку передать им все семейные сбережения. Деньги забрал мужчина, выступивший в роли курьера. По словам потерпевшей, это был человек примерно 30 лет, с бородой, в очках, одетый в черное пальто и светлые брюки.

Спустя сутки о случившемся сообщила в полицию мать девочки. По факту хищения такой крупной суммы возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ, предусматривающее ответственность за мошенничество в особо крупном размере. Сейчас полицейские устанавливают личность преступника и обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV (создано в Kandinsky 2.0)