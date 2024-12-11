Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о фейковых домовых чатах

Вредоносная ссылка ведет на клон мессенджера Telegram.

Государственная жилищная инспекция Ленинградской области предупреждает жителей о новой схеме мошенничества, использующей объявления о "домовых чатах" для кражи личных данных.

Мошенники размещают объявления в подъездах, предлагая жителям Петербурга и Ленобласти вступить в "домовой чат". Ссылка в объявлении ведёт на сайт, имитирующий мессенджер Telegram. Если пользователь вводит свои данные на этом сайте, его аккаунт попадает в руки злоумышленников.

В Госжилнадзоре Ленинградской области подчеркивают, что достоверную информацию о работе управляющей компании можно получить на официальном государственном ресурсе ГИС ЖКХ. Для общения с соседями рекомендуется использовать мобильное приложение "Госуслуги.Дом" или ресурсы управляющей компании. При обнаружении подозрительных объявлений необходимо уведомить УК и полицию.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Калининском районе задержали студента, который помогал мошенникам обманывать пенсионеров.

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области