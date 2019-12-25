Эксперт по кибербезопасности объяснил, как уберечь детей от мошенников

В этом вопросе поможет совместная работа учителей и родителей.

Последнее время участились случае мошеннических действий, направленные на детей. Яркий пример — совсем недавно школьник из Кронштадта "заминировал" по просьбе неизвестных 700 школ и ТЦ в Санкт-Петербурге.

Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК "Солар", в разговоре с Piter.TV отметил, что в подобных мошеннических схемах в ход идут самые разные механизмы психологического давления. Самый популярный сейчас: убеждение жертвы в том, что ей или ее близким грозит опасность в виде преследования за антироссийские действия и финансирование террористических структур. Не желая навлечь беду на себя и своих близких, пользователь соглашается на любые действия, продиктованные мошенниками.

"Естественно, несовершеннолетние в данном случае являются крайне уязвимой аудиторией. И, к сожалению, защититься от данного вида социальной инженерии не так просто. Прежде всего нужно объяснить ребенку, что доверять телефонным звонкам или сообщениям в мессенджерах категорически не стоит. Если вы проигнорируете звонок или сообщение, ничего страшного не случится. Не стоит совершать никаких действий по просьбе звонящего вам человека. Если вам поступил звонок или сообщение, следует обратиться к родителям и в правоохранительные органы" Александр Вураско

Предубедить подобные ситуации, по мнению Александра Вураско, можно лишь выстраивая доверительные отношения между ребёнком и родителем. Только так ребёнок будет верить не "какому-то голосу из трубки". Кроме того, нужно повышать навыки киберграмотности у детей в школах, например, на уроках ОБЖ.

Ранее Piter.TV сообщал, что мошенники начали обманывать россиян с помощью данных СНИЛС.

Фото: pxhere