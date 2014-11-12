Мошенники начали обманывать россиян с помощью данных СНИЛС

Мошенники могут использовать страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) россиян в преступных целях. Об этом предупредил декан юридического факультета НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов, сообщает RT.
Юрист пояснил, что, получив СНИЛС и другие персональные данные, такие как копия паспорта, злоумышленники могут попытаться оформить кредит на имя жертвы в банке.
Виноградов также отметил, что данные СНИЛС могут использоваться для получения доступа к порталу "Госуслуги", регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых учреждениях, а также для анализа доходов и социальной активности потенциальной жертвы.
Ранее Piter.TV сообщал, что МВД предупредило о схеме мошенников со "списком пропавших без вести" на СВО.
Фото: Piter.TV
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