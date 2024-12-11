МВД предупредило о схеме мошенников со "списком пропавших без вести" на СВО

Отмечается, что мошенники используют вредоносное программное обеспечение.

МВД России предупредило о схеме мошенников со "списком пропавших без вести" в зоне спецоперации. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

Отмечается, что мошенники используют вредоносное программное обеспечение для хищения денег с банковских карт. Его применяют под видом помощи в поиске украденных мобильных телефонов, а также "списков пропавших без вести" в зоне СВО. Такую ситуацию обнаружили в Свердловской области.

По данным МВД, 20-летний житель региона искал объявления о пропаже сотовых телефонов во "ВКонтакте", связывался через мессенджер и предлагал помощь через приложение, которое якобы определяло местоположение устройства. Он также распространял вирусы через Telegram, маскируя их под "списки пропавших без вести". От действий злоумышленника пострадали минимум 12 человек. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv