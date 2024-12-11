В Роскачестве рассказали, что делать в случае взлома электронной почты хакерами

В ведомстве рекомендуют не использовать одинаковые пароли на разных ресурсах.

Центр цифровой экспертизы Роскачества рассказал, что делать в случае взлома электронной почты хакерами. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

В опубликованном тексте отмечается, что первым делом следует оперативно сменить пароль своей почты и завершить все активные сессии на других устройствах. Однако если мошенники успели заменить пароль на новый, то рекомендуется восстановить его с помощью кода, который придет по СМС на привязанный к почте номер. Также в Роскачестве рекомендуют подключить двухфакторную аутентификацию и не использовать одинаковые пароли на разных ресурсах.

Ранее мы сообщали, что хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK.

Фото: pxhere.com