Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK

Доступ к аккаунту восстановили, отправленные пользователям сообщения удалены.

Хакеры взломали аккаунт поддержки маркетплейса Ozon в социальной сети VK. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Инцидент произошел в ночь на 29 января. Отмечается, что злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки Ozon и запустили фишинговую рассылку. Доступ к аккаунту восстановили, отправленные пользователям сообщения удалены. В соцсетях отмечали, что пользователи VK получали якобы сообщения от Ozon о конкурсе призов в честь годовщины компании.

Ранее мы сообщали, что поддельный RuStore заражает телефоны через фальшивый Telegram Premium.

Фото: pxhere.com