Поддельный RuStore заражает телефоны через фальшивый Telegram Premium

Россиян предупредили об угрозе скачивания приложений из поддельного отечественного магазина RuStore. Хакеры нашли способ использовать платформу для распространения вредоносного программного обеспечения (ПО), получившего название FireScam.
Как сообщается в телеграм-канале "Ленинградский кибер-страж", вирус маскируется под премиум-версию мессенджера Telegram. Злоумышленники создают поддельные страницы на GitHub, имитирующие официальный магазин, и предлагают пользователям скачать "премиум"-версию Telegram. После установки вирус начинает красть личные данные пользователей, включая пароли и банковские реквизиты.
FireScam отслеживает уведомления, перехватывает сообщения и записывает данные из буфера обмена. Специалисты рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов, чтобы избежать заражения.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге задержаны хакеры, которые взламывали аккаунты на Госуслугах и оформляли кредиты.
Фото: pxhere
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