В Петербурге задержаны хакеры, которые взламывали аккаунты на Госуслугах и оформляли кредиты

Установлена причастность задержанных к десяти эпизодам преступной деятельности.

В Петербурге задержали петербуржца и жителям Псковской области, которые подозреваются во взломе аккаунтов на Госуслугах. С помощью доступа к персональным данным людей они оформляли на них кредиты, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснили полицейские, 19-летний петербуржец и 20-летний житель Псковской области приобретали неактивные сим-карты различных операторов связи. После этого, используя специальное программное оборудование, номера проверялись на наличие ранее зарегистрированных аккаунтов на Госуслугах. После авторизации на портале через СМС-сообщения, злоумышленники получали полную информацию о потенциальной жертве. Используя полученные персональные данные, подозреваемые оформляли кредиты и рассрочки на сайтах различных маркетплейсов и микрофинансовых организаций, после чего выводили полученные деньги на свои счета. Данная схема позволила молодым людям заработать более полумиллиона рублей.

Установлена причастность задержанных к десяти эпизодам преступной деятельности. По каждому эпизоду были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество), которые в дальнейшем объединены в одно производство.

По месту проживания фигурантов проведены обыски, где были изъяты банковские карты, техника, сим-карты. Также в квартире одного из фигурантов изъяты наркотики, которые направлены на экспертизу.

Оба подозреваемых находятся под домашним арестом.

Ранее в Петербурге была задержана предпринимательница из Новосибирска, обвиняемая в хищении 9 млн рублей.

Видео: МВД