В Петербурге задержана предпринимательница из Новосибирска, обвиняемая в хищении 9 млн рублей

Эти деньги принадлежали другой юридической фирме.

Правоохранители задержали жительницу Новосибирска, которая находилась в федеральном розыске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 8 октября около дома 85 по Невскому проспекту поймали 39-летнюю сибирячку, находившуюся на территории Северной столицы без регистрации. Ее обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что женщина с 3 по 26 октября прошлого года, являясь руководителем новосибирской коммерческой фирмы, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом заключения договора на возмездное оказание услуг, похитила 9,2 млн рублей. Эти деньги принадлежали другой юридической фирме.

Задержанную доставили в отдел полиции, об этом сообщено инициатору розыска.

Ранее мы рассказывали о том, что за хищение офицерской шашки петербуржца оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV