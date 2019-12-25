За хищение офицерской шашки петербуржца оштрафовали на 10 тыс. рублей

Мужчина признал вину.

Фрунзенский районный суд Петербурга 8 октября огласил приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который украл офицерскую шашку. Ему вменяют ч. 1 ст. 164 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В ночь с 6 на 7 января фигурант решил похитить "чужое имущество, имеющее особую историческую и культурную ценность". Так, в квартире дома 104к1 по улице Будапештской он открыто забрал "Шашку русскую драгунскую офицерскую образца 1881/1909 г." стоимостью в 25 тыс. рублей, после чего скрылся.

Петербуржец вину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что похититель электросамоката с Коломяжского проспекта отправлен в колонию на 2 года.

Фото: Piter.TV