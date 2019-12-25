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За хищение офицерской шашки петербуржца оштрафовали на 10 тыс. рублей
Сегодня, 14:24
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За хищение офицерской шашки петербуржца оштрафовали на 10 тыс. рублей

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Мужчина признал вину.

Фрунзенский районный суд Петербурга 8 октября огласил приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который украл офицерскую шашку. Ему вменяют ч. 1 ст. 164 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. 

В ночь с 6 на 7 января фигурант решил похитить "чужое имущество, имеющее особую историческую и культурную ценность". Так, в квартире дома 104к1 по улице Будапештской он открыто забрал "Шашку русскую драгунскую офицерскую образца 1881/1909 г." стоимостью в 25 тыс. рублей, после чего скрылся. 

Петербуржец вину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что похититель электросамоката с Коломяжского проспекта отправлен в колонию на 2 года. 

Фото: Piter.TV 

Теги: будапештская улица, офицерская шашка, хищение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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