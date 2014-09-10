Похититель электросамоката с Коломяжского проспекта отправлен в колонию на 2 года

Самокат стоил 30 тыс. рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 7 октября.

В суде установлено, что ночью 26 июня подсудимый на велопарковке около дома 33 по Коломяжскому проспекту перерезал антикражный трос и похитил электросамокат стоимостью 30 тыс. рублей.

Виновному назначено наказание в виде 1 года и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с него материального ущерба, причиненного преступлением.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали похитителя планшета за 66 тыс. рублей на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV