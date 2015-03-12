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Росгвардейцы задержали похитителя планшета за 66 тыс. рублей на Ленинском проспекте

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Ранее судимого за кражу и незаконное предпринимательство 27-летнего петербуржца доставили в полицию.

Задержан грабитель, который похитил из магазина на Ленинском проспекте планшет за 66 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 1 октября. 

Днем 30 сентября сотрудники вневедомственной охраны Кировского района, находясь на маршруте патрулирования, увидели мужчину, выбежавшего из сетевого магазина цифровой и бытовой техники с планшетом в руках. Лицо злоумышленник закрыл маской, капюшоном и кепкой. При виде патрульной машины он попытался убежать, бросив похищенный гаджет на газон, однако был задержан. 

Ранее судимого за кражу и незаконное предпринимательство 27-летнего петербуржца доставили в полицию, похищенное изъято.

Ранее на Piter.TV: житель Краснодарского края поджег и обокрал автомобиль петербуржца. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: ленинский проспект, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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