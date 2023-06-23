Житель Краснодарского края поджег и обокрал автомобиль петербуржца

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Полиция Красносельского района задержала подозреваемого в краже из автомобиля на Гвардейской улице, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 26 сентября поступило сообщение о том, что около дома 5 горит машина. Однако прибывший к зданию наряд полыхающий автомобиль не обнаружил.

На следующий день, 27 сентября, в полицию поступило заявление от 35-летнего мужчины о проникновении неизвестного в его авто Hyundai Accent. Злоумышленник похитил личные вещи, после чего совершил поджог салона. Ущерб оценен в 117 тыс. рублей.

У дома 63 по проспекту Ленина в Красном Селе был задержан подозреваемый в этом преступлении – 42-летний житель Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

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Фото: Piter.TV