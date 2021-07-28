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Житель Оренбургской области подозревается в поджоге дачи в Ленобласти
Сегодня, 10:14
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Житель Оренбургской области подозревается в поджоге дачи в Ленобласти

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Сумма ущерба составила 3,5 млн рублей.

Полиция Кингисеппского района задержала подозреваемого в поджоге дачного дома в деревне Новопятницкое, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 24 сентября поступило заявление от 72-летней пенсионерки о том, что неизвестный поджег принадлежащую ей дачу. В результате происшествия никто не пострадал, дом сгорел полностью. Сумма ущерба составила 3,5 млн рублей. 

Около дома 26 по Кингисеппскому шоссе в тот же день в Ивангороде по "горячим следам" был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения 46-летний уроженец Оренбургской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Кронштадта более 2 лет проведет в колонии за поджог магазина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: новопятницкое, поджог дома
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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