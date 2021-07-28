Житель Оренбургской области подозревается в поджоге дачи в Ленобласти

Сумма ущерба составила 3,5 млн рублей.

Полиция Кингисеппского района задержала подозреваемого в поджоге дачного дома в деревне Новопятницкое, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 24 сентября поступило заявление от 72-летней пенсионерки о том, что неизвестный поджег принадлежащую ей дачу. В результате происшествия никто не пострадал, дом сгорел полностью. Сумма ущерба составила 3,5 млн рублей.

Около дома 26 по Кингисеппскому шоссе в тот же день в Ивангороде по "горячим следам" был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения 46-летний уроженец Оренбургской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Кронштадта более 2 лет проведет в колонии за поджог магазина.

Фото: Piter.TV