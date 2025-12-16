Отец пытался из мести сжечь дом со своими детьми под Красноярском

Детей успел спасти сосед.

В Красноярском крае перед судом предстанет многодетный отец. Мужчина пытался сжечь дом с четырьмя спящими детьми, чтобы отомстить супруге, сообщила пресс-служба СУ СК по регионе.

Трагедия произошла в поселке Новая Сокса. Муж с женой находились в гостях у родственников. В разгар веселья женщина отказалась возвращаться домой.

Тогда мужчина разозлился и ушел один. По пути он придумал план мести своей супруге. Муж облил легковоспламеняющейся жидкостью стену дома и поджег ее. В этот момент в жилище спали четверо маленьких детей.

Когда пламя разгорелось, злоумышленник сбежал. Проходивший мимо сосед заметил пожар и успел вывести детей на улицу. Им оперативно оказали медицинскую помощь.

Поджигателя задержали. Суд решил, что находясь на свободе он может угрожать потерпевшим. Его заключили под стражу на два месяца. Следователи завели несколько уголовных дел.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге 12-летняя девочка пыталась сжечь вышку сотовой связи ради iPhone.

Фото: СУ СК России по Красноярскому краю и РХ