Жителя Волгограда арестовали за попытку поджечь здание обладминистрации

Он поджег бутылки с зажигательной смесью и бросил их к дверям здания.

Центральный районный суд Волгограда арестовал жителя города за попытку поджога здания областной администрации. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Вечером 1 июля мужчина подошел к зданию администрации и бросил к дверям бутылки с зажигательной смесью. По независящим от злоумышленника обстоятельствам пожар не возник, в связи с затуханием горючей жидкости. Мужчина вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Задержанный проведет под стражей до начала сентября. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее волгоградский водитель "тестировал" внедорожник на Центральной набережной. Камеры внешнего видеонаблюдения запечатлели, как неизвестный, находясь за рулем "Нива-Шевроле", осуществлял передвижение по пешеходной зоне.

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