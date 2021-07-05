Волгоградский водитель "тестировал" внедорожник на Центральной набережной

Он ездил на машине по ступенькам и пешеходным дорожкам.

В Волгограде мужчина на внедорожнике съехал по ступеням лестницы и проехал по пешеходным зонам Центральной городской набережной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, нарушение зафиксировано в ночь на 4 июля. Камеры внешнего видеонаблюдения запечатлели, как неизвестный, находясь за рулем "Нива-Шевроле", осуществлял передвижение по пешеходной зоне городской набережной. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина утверждает, что таким образом он решил протестировать внедорожные характеристики автомобиля.

В отношении лихача был составлен протокол об административном правонарушении за невыполнение ПДД. Его также проверили на возможное опьянение, анализы направили на химико-токсикологическое исследование. Автомобиль изъяли.

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Видео: ГУ МВД по Волгоградской области