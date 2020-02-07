Водитель в тяжелом состоянии находится в реанимации, двое пассажиров погибли.

В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП. Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону. В надзорном ведомстве уточнили, что в преступлении по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ обвиняется 15-летний житель Каменска-Шахтинского. Он столкнулся на транспортном средстве с деревом. После этого погибли двое пассажиров машины..

Он подозревается в совершении преступления за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что трагедия произошла утром 2 июля. За рулем автомобиля "ВАЗ 2112" находился школьник. Он не справился с управлением, после чего ударился о преграду. Мальчика госпитализировали с места ДТП. Вместе с ним ехали еще двое - 16-летний и 19-летний юноши. Сейчас шофер находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Пассажиры погибли.

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Фото: znamia29.ru