При столкновении иномарки с автобусом в Башкирии пострадали трое детей, а также один взрослый. Об этом журналистам рассказали в ГИБДД по региону. Известно, что транспортные средства столкнулись утром 3 июля на территории Туймазинского района. Инспекторы уточнили, что машины ударились на перекрёстке Туймазы-Серафимовский и М5 "Урал" на 1306 километре дороги.
В результате аварии водитель легкового автомобиля и трое несовершеннолетних детей, 16-летний подросток и девочки 15 и 13 лет, доставлены в больницу.
пресс-служба ГИБДД по региону
Известно, что пострадали ПАЗ и Audi А6. В момент аварии в автобусе находилось восемь человек. Никто из них не пострадал.
В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек.
Фото: Piter.tv
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