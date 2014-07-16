Также ранен взрослый пассажир.

При столкновении иномарки с автобусом в Башкирии пострадали трое детей, а также один взрослый. Об этом журналистам рассказали в ГИБДД по региону. Известно, что транспортные средства столкнулись утром 3 июля на территории Туймазинского района. Инспекторы уточнили, что машины ударились на перекрёстке Туймазы-Серафимовский и М5 "Урал" на 1306 километре дороги.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и трое несовершеннолетних детей, 16-летний подросток и девочки 15 и 13 лет, доставлены в больницу. пресс-служба ГИБДД по региону

Известно, что пострадали ПАЗ и Audi А6. В момент аварии в автобусе находилось восемь человек. Никто из них не пострадал.

В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек.

Фото: Piter.tv