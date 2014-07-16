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При столкновении иномарки с автобусом в Башкирии пострадали трое детей
Сегодня, 12:38
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При столкновении иномарки с автобусом в Башкирии пострадали трое детей

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Также ранен взрослый пассажир.

При столкновении иномарки с автобусом в Башкирии пострадали трое детей, а также один взрослый. Об этом журналистам рассказали в ГИБДД по региону. Известно, что транспортные средства столкнулись утром 3 июля на территории Туймазинского района. Инспекторы уточнили, что машины ударились на перекрёстке Туймазы-Серафимовский и М5 "Урал" на 1306 километре дороги. 

В результате аварии водитель легкового автомобиля и трое несовершеннолетних детей, 16-летний подросток и девочки 15 и 13 лет, доставлены в больницу.

пресс-служба ГИБДД по региону

Известно, что пострадали ПАЗ и Audi А6. В момент аварии в автобусе находилось восемь человек. Никто из них не пострадал.

В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, башкирия, дети
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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