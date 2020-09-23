Пострадали еще семь человек.

В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек. Об этом журналистам сообщили на сайте регионального ГУ МЧС. В экстренном ведомстве уточнили, что пострадавшими считаются еще семеро граждан. Автомобильная авария зафиксирована на 452-ом километре трассы Р-22 "Каспий", вблизи населенного пункта Марьевка.

Произошло касательное столкновение двух легковушек, опрокидывание автомобилей в кювет с последующим возгоранием одного их них. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В настоящее время на месте ДТП работают силы отделения СПСЧ-1 1АЦ, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС РФ. От ведомства МЧС к работам привлечены 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

На 108-м километре КАД столкнулись Citroen и Volkswagen.

Видео: YouTube / Твой мир 777