Обломки беспилотника ВСУ рухнули на детский сад под Тамбовом

Фрагменты БПЛА упали на второй корпус детсада в поселке Строитель.

Вооруженные силы Украины атаковали Тамбовскую область в среду, 2 сентября. Обломки украинского дрона рухнули на территорию и здание детского сада, сообщил Telegram-канал "Твердый знак Тамбов".

По данным издания, фрагменты беспилотного летательного аппарата упали на второй корпус детсада "Непоседы". Дошкольное учреждение находится в поселке Строитель недалеко от региональной столицы.

ЧП произошло около 11:30 утра по местному времени. О повреждениях и пострадавших не сообщалось. Региональные власти пока официально не комментировали информацию.

Согласно сводке Минобороны РФ, за ночь над российскими регионами уничожили 130 украинских дронов. Вражескую атаку подавили в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Орловской, Ростовской областях, Подмосковье, Краснодарском крае и в Республике Крым.

Ранее мы сообщали, в результате атаки ВСУ на Краснодар погибли четыре ребенка.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)