Два брата погибли от ракетного удара ВСУ на похоронах матери в Белгородской области

Украинская ракета упала во двор семейного дома, где находились мужчины.

Родные братья приехали на похороны матери в село Казачья Лисица. В этот день ВСУ нанесли ракетный удар по Белгородской области, сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

По данным издания, 20-летний Александр и 32-летний Виктор приехали в приграничный Грайворонский округ 24 июля. По словам их родственника, ракета упала во двор семейного дома, где в этот момент находились оба мужчины и их бабушка. Она выжила и сейчас находится под наблюдением врачей в больнице.

Александр работал администратором в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов и занимался перепродажей одежды. Его брат Виктор жил в Подмосковье и зарабатывал на грузоперевозках.

Родственники организовали похороны братьев, также им помогли местные жители. Местные чиновники, как отметил собеседник издания, связывались с семьей и обещали оказать финансовую помощь, однако выплат от них не поступало.

Ранее мы сообщали, что в четверг, 27 августа, при ударах ВСУ по Шебекино погиб один человек.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)