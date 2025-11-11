Власти Тамбовской области опровергли информацию о падении обломков БПЛА на детский сад

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над регионом.

Правительство Тамбовской области опровергло информацию о том, что обломки сбитого БПЛА упали на детский сад. Вооруженные силы Украины атаковали регион утром 2 сентября. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вражеский дрон. Обошлось без пострадавших и повреждений.

Ранее Telegram-канал "Твердый знак Тамбов" сообщил, что обломки украинского беспилотника рухнули на здание детсада. По данным издания, фрагменты БПЛА якобы упали на второй корпус дошкольного учреждения, которое находится в поселке Строитель недалеко от Тамбова.

В редакцию Piter.tv поступили пояснения от правительства Тамбовской области, которые опровергли эти данные. Согласно информации региональных властей, сообщения о падении обломков БПЛА на детский сад не соответствуют действительности.

Ранее мы сообщали, что в результате атаки ВСУ на Свердловскую область обломки беспилотников попали в жилые дома и логистический центр.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)